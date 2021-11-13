Рар объяснил, почему сгорающая от стыда Европа просит Путина о помощи

Татьяна Бровкина Пусть свои проблемы сами решают. Нечего их жалеть. Пусть отправляют в Америку, которой они подчиняются. Нечего в чужие страны лезть. Молодые бегут из своей страны и не стыдно, защищайтесь, как мы в войну защищали свою родину. Тоже была разруха, восстанавливали

dedsidor Сидоров почему нет поддержки нашего Гаранта по борьбе с бедностью на официальном уровне., где организованный Комитет ГД РФ по этому вопросу , кто курирует в Правительстве ?, где жаркие дебаты у Соловьёва и Скабеевой ..