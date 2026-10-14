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Актриса Светлана Смехнова ушла от югославского мужа — а спустя годы он поселился в её квартире

Актриса Светлана Смехнова ушла от югославского мужа — а спустя годы он поселился в её квартире

В 2021 году Светлана Смехнова вышла в студию «Пусть говорят» и произнесла: «После эфира мне страшно ехать домой».

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