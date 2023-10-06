В Республике Марий Эл сотрудники полиции при содействии общественников провели рейд, направленный на профилактику мошенничеств

В мероприятии приняли участие участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Йошкар-Оле Надежда Волкова, представители «Молодёжного крыла Народного фронта» при содействии представителя Общественного совета при МВД по Республике Марий Эл, руководителя исполкома Народного фронта в Республике Марий Эл Валентина Севастьянова, а также участковый уполномоченный отдела полиции № 3 УМВД России по г.