smi.today

1 644 подписчика

Пренебрежение женщинами, харассмент, культура замалчивания — что известно о проблемах в Paradox Interactive

Пренебрежение женщинами, харассмент, культура замалчивания — что известно о проблемах в Paradox Interactive

Издание Eurogamer опубликовало перевод материала шведских журналистов из газеты Svenska Dagbladet, которые выпустили свое расследование о ситуации в Paradox Interactive.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх