Перед студентами‑юристами выступил заместитель начальника Управления МВД России по г. Казани. Он рассказал об особенностях работы в органах внутренних дел, требованиях к кандидатам, перспективах карьерного роста, системе обучения и социальных гарантиях.
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