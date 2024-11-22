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Доклад ЮНЕСКО без упоминания погибших российских журналистов не приняли

Доклад ЮНЕСКО без упоминания погибших российских журналистов не приняли

Доклад генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов в 2022-2023 годах не был принят на заседании организации из-за отсутствия упоминания о погибших российских журналистах, сообщил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

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