Синоптик Александр Ильин сообщил, что выходные 24 и 25 октября в Санкт-Петербурге будут пасмурными, причём в воскресенье ожидаются дожди.
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