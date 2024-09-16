Что будет с устаревшими купюрами: неожиданный сюрприз для россиян уже с 16 сентября Ольга БезродняяМногие россияне продолжают хранить наличные деньги дома, что может быть рискованно, особенно если среди них есть устаревшие купюры.
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