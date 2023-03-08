Сорокин отразил 22 из 24 бросков «Баффало». У него 22 победы в сезоне при 24 поражениях

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 из 24 бросков «Баффало». Клуб с Лонг-Айленда обыграл «Сэйбрс» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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