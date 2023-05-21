Два уголовных дела в отношении 33 участников нацбата «Азов» и группы «Медведи SS» направлены в военный суд

В Южный окружной военный суд поступили два уголовных дела в отношении участников националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) и диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS».
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