«Квартирный вопрос» в Российской империи на рубеже XIX-XX веков Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» обогатил русский язык несколькими «крылатыми выражениями».
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«Квартирный вопрос» в Российской империи на рубеже XIX-XX веков Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» обогатил русский язык несколькими «крылатыми выражениями».
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