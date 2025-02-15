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Под Великой Новоселкой уничтожена группа наемников с символикой ООН

Под Великой Новоселкой уничтожена группа наемников с символикой ООН

Российские военные обнаружили элементы символики ООН у наемников, ликвидированных в районе поселка Великая Новоселка в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на бойца 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Китаец.

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