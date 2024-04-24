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Эдмонтон – Лос-Анджелес: прогноз на второй матч 25 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Эдмонтон – Лос-Анджелес: прогноз на второй матч 25 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 6 Счет в серии 1 – 0 (7 : 4) Оставляйте свои прогнозы на матчи В Эдмонтоне команды будто решили не отставать от «Виннипег Джетс» и «Колорадо Эвеланш», которые сутками ранее общими усилиями сподобились на 13 заброшенных шайб.

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