Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Вы алюминий покупать будите,но через другуюдверь и за другие деньги,народ оплатит аферу власти!В ЕС попытались з...
  • Eduard
    Нужна война с ЕС,нам не впервой по ним ходиьь,просто идти нужнобудит до Греции,Испании.Всё будит наше!В ЕС попытались з...
  • Eduard
    Когда Путин просто врежет по Брюсмелю,Берлину и Парижу наконец? Все спнкции сразу сдуются!В ЕС попытались з...

"Эсвэошники вместо нас?". Элита растерялась после слов Путина. Бородай оценил: "Ничего себе"

"Эсвэошники вместо нас?". Элита растерялась после слов Путина. Бородай оценил: "Ничего себе"

Депутат Госдумы Александр Бородай рассказал, как этита растерялась после слов президента России Владимира Путина о новой элите.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх