В порту Одесса поражены 16 хранилищ с оружием ВСУ и шесть резервуаров с ГСМ

ВС России в порту Одесса поразили 16 хранилищ с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и шесть резервуаров с горюче-смазочными материалами (ГСМ).
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