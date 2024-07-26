Пожар на складе стройматериалов в Чебоксарах локализован и потушен

Крупный пожар произошел на складе строительных материалов в Чебоксарах поздно вечером 25 июля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Чувашии, спасателям удалось локализовать пламя на площади 350 квадратных метров всего за полчаса после получения сообщения о ЧП.
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