Пожар на складе стройматериалов в Чебоксарах локализован и потушен

Крупный пожар произошел на складе строительных материалов в Чебоксарах поздно вечером 25 июля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Чувашии, спасателям удалось локализовать пламя на площади 350 квадратных метров всего за полчаса после получения сообщения о ЧП.