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Тульские новости

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Суд изъял сельхозучасток в Чернском районе Тульской области

Суд изъял сельхозучасток в Чернском районе Тульской области

Участок площадью 43,47 га в Тульской области изъяли у пяти собственников за неиспользование земли по назначению.

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