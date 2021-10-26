Участник уфимской рок-группы Анатолий Симонов скончался от COVID-19

Стало известно о смерти гитариста и вокалиста уфимской рок-группы «Outrider» Анатолия Симонова. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, с которой мужчина боролся последние недели, только в понедельник музыканта перевели на аппарат ИВЛ.