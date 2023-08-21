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Вучич удивился присутствию лидера Косово на саммите по Балканам

Вучич удивился присутствию лидера Косово на саммите по Балканам

Александр Вучич, президент Сербии, оказался в замешательстве из-за решения премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса пригласить Альбина Курти, главу Косово, на неформальный ужин с главами стран Европейского союза, Балканских государств и Украины.

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