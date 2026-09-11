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Суть Событий

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Венгрия высылает десять российских дипломатов, которых там посчитали сотрудниками разведки

Венгрия высылает десять российских дипломатов, которых там посчитали сотрудниками разведки

Власти Венгрии приняли решение о высылке десяти российских дипломатов. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел страны Анита Орбан.

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