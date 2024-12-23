«Телепортация» информации? Квантовые корреляции могут быть решением информационного парадокса черных дыр

Черные дыры, эти космические монстры, притягивающие к себе все без исключения, включая свет, долгое время казались не просто загадочными, но и, в некотором роде, безопасными для фундаментальных законов физики.
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