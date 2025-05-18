Полицейские прервали комментарии Симиона и Джорджеску на участке в Румынии

Полицейские на избирательном участке в Могошоае в пригороде Бухареста прервали лидера националистического «Альянса за объединение румын» Джордже Симиона и отстранённого от участия в президентских выборах политика Кэлина Джорджеску, которые выступали с комментариями для прессы, и потребовали их покинуть помещение.
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