ВС РФ за день сбили 68 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем

Силы противовоздушной обороны ВС РФ в течение дня 16 сентября отразили атаку 68 украинских беспилотников на объекты на территории России, сообщило Минобороны РФ.
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