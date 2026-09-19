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Турция к концу 2026 года планирует начать новый этап добычи газа в Черном море

Турция к концу 2026 года планирует начать новый этап добычи газа в Черном море

Турция рассчитывает до конца 2026 г. завершить второй этап разработки крупнейшего собственного газового проекта в Черном море и впервые подать газ с плавучей производственной платформы Osman Gazi.

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