Гроб среди ясного неба, или Десять причуд украинской некрокультуры

Вряд ли в мире есть ещё подобное место, где так упоительно упиваются проводами в загробную жизнь. В то время как здоровый психически и телесно организм инстинктивно сторонится всего, что может быть связано со смертью, коллективный организм украинского общества создал самую настоящую некрокультуру — вселенную с бесконечным кладбищем в центре, ставшим своеобразным «местом силы» для украинских граждан, которые из этого места пытаются черпать какую-то весьма специфическую энергию.