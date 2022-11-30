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Губернатор заявил, что во Владимирской области улучшилось снабжение льготников лекарствами

Губернатор заявил, что во Владимирской области улучшилось снабжение льготников лекарствами

«Я благодарен за это прокуратуре,» - сказал Александр Авдеев.«Ситуация стала лучше,» - так отреагировал во время пресс-конференции губернатор Владимирской области Александр Авдеев на вопрос о проблемах с лекарственным обеспечением льготников.

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