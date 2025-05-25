В ГД назвали достижением переговоров завершённый обмен пленными России и Украины

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя RT новость о завершении процедуры обмена пленными между Россией и Украиной, отметил, что для каждой семьи важно, что домой вернулся их родственник.
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