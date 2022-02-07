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Байден побеседовал с Макроном накануне его встречи с Путиным

Байден побеседовал с Макроном накануне его встречи с Путиным

Отмечается, что Байден переговорил с французским лидером. Стороны обсудили предпринимаемые Францией и Вашингтоном дипломатические усилия и меры сдерживания в ответ на якобы имеющем место «наращивании Россией военных сил» на границах Украины.

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