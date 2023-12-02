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Авиаторы и их друзья

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  • Юрий Баканов
    Спасибо!!!Этот день в авиац...
  • Юрий Слитинский
    Что за бредовые заявления. У человека две руки, две ноги и т.д. всего по два. Так зачем нам их конкуренция? Пусть и с...Схватка за небо: ...
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Этот день в авиации. 2 декабря

Этот день в авиации. 2 декабря

1908 - Братья Вуазен (Франция) изготовили фюзеляжный триплан с тянущим винтом (Goupy 1). “Гупи” 1 — двухместный триплан (точнее, пентаплан, поскольку хвостовое оперение аэроплана имело бипланную схему и несущий профиль) с очень большим выносом верхнего крыла, снабженного плавающими элеронами.

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