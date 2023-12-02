Этот день в авиации. 2 декабря

1908 - Братья Вуазен (Франция) изготовили фюзеляжный триплан с тянущим винтом (Goupy 1). “Гупи” 1 — двухместный триплан (точнее, пентаплан, поскольку хвостовое оперение аэроплана имело бипланную схему и несущий профиль) с очень большим выносом верхнего крыла, снабженного плавающими элеронами.
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