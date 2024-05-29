Ночью в ДТП под Самарой погибли три человека

Происшествие случилось 28 мая на автомобильной дороге Волжский - Курумоч - Урал.Так, по информации ГУ МВД России по Самарской области, около 23:15 здесь произошло столкновение двух единиц транспортных средств.
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