Николай Азаров: Что будет, если переговоры провалятся? США отстраняются, Европа активизируется

Что произойдет, если стороны не смогут достичь договоренности? Есть ли надежда на заключение соглашения или ситуация ухудшается? Какова роль США в процессе мирного урегулирования, и почему они отстраиваются? Если стороны не достигнут соглашения, что будет дальше? Ситуация останется прежней.