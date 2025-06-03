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Николай Азаров: Что будет, если переговоры провалятся? США отстраняются, Европа активизируется

Николай Азаров: Что будет, если переговоры провалятся? США отстраняются, Европа активизируется

Что произойдет, если стороны не смогут достичь договоренности? Есть ли надежда на заключение соглашения или ситуация ухудшается? Какова роль США в процессе мирного урегулирования, и почему они отстраиваются? Если стороны не достигнут соглашения, что будет дальше? Ситуация останется прежней.

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