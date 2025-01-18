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Массовая облава на мигрантов в Москве. Вынужденные меры в борьбе с незаконной миграцией

Массовая облава на мигрантов в Москве. Вынужденные меры в борьбе с незаконной миграцией

Массовая облава на мигрантов в Москве. Вынужденные меры в борьбе с незаконной миграцией Ирина ВальковаНа днях в Москве прошла масштабная спецоперация, направленная на выявление и задержание нелегальных мигрантов.

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Комментарии
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ИК
Игорь Калашников
Сами создаём себе и другим трудности, что бы потом их преодолевать.  Ну ладно себе, а нам то зачем?
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19 час.

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