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Царьград

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SHOT сообщил: продажи масок чумного доктора в России взлетели на 500%

SHOT сообщил: продажи масок чумного доктора в России взлетели на 500%

В России на прошлой неделе продажи масок чумного доктора выросли на 500%, благодаря интернет-тренду. Несмотря на всплеск спроса, Роспотребнадзор заявляет о спокойной ситуации в Иркутской области.

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