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Курские новости

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Курская область вернётся к бумажным договорам целевого обучения

Курская область вернётся к бумажным договорам целевого обучения

Абитуриенты, заключившие договор о целевом обучении, будут зачислены в первоочередном порядке. Из-за технических сбоев на портале «Работа России» в Курской области предложения предприятий примут в бумажном виде.

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