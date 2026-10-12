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Царьград

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Срочно: Минобороны в течение часа сделает заявление. Военкор Сладков: "Я давно ждал"

Срочно: Минобороны в течение часа сделает заявление. Военкор Сладков: "Я давно ждал"

Министерство обороны России в самое ближайшее время сделает важное заявление, поделился инсайдом военный корреспондент Александр Сладков в телеграм-канале.

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