Миша таки ударился головой..

А может мама его стоя рожала . на бетонном полу? Подоляк: Удары по России наносят сами россияне с территории своей страны Удары по объектам в России наносят сами россияне, находящиеся на территории своей страны.
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