8 октября 2026 года Федеральный верховный суд Германии (BGH) решил, что по установленным обстоятельствам ведомство по делам молодёжи (Jugendamt) нарушило служебную обязанность перед родителями.
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