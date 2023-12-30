Новый год — время чудес. В этот праздник можно отравиться не только йогуртом или шаурмой, но даже такими безобидными продуктами, как водка, оливье и конфетти.
Как помочь при отравлении
Комментарии
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Silver Kont
Аффтар, с марганцовкой не переборщил? А то при таких рекомендациях можно сжечь пищевод и желудок... Вообще-то в старых инструкциях рекомендовалось развести в стакане тёплой кипячёной воды пару кристалликов до получения бледно- розового раствора, выпить мелким глотками, а через полчаса выпить стакан воды с двумя - тремя таблетками активированного угля...
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8 час.
ам
аршак меликджанян
..............Шаг 3 «Купите энтеросгель (прочитайте инструкцию). Он впитывается в кровь, притягивает отравляющие вещества и выводит их через желудочно-кишечный тракт и мочевыделительную систему», — говорит Сергей Иванцов............ сорбент не может "впитываться" в кровь, это не его функция, он впитывает в себя то что есть жкт и не более, вот такие дебильные инструкции............
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5 час.
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