Как помочь при отравлении

Аффтар, с марганцовкой не переборщил? А то при таких рекомендациях можно сжечь пищевод и желудок... Вообще-то в старых инструкциях рекомендовалось развести в стакане тёплой кипячёной воды пару кристалликов до получения бледно- розового раствора, выпить мелким глотками, а через полчаса выпить стакан воды с двумя - тремя таблетками активированного угля...

ам

аршак меликджанян

..............Шаг 3 «Купите энтеросгель (прочитайте инструкцию). Он впитывается в кровь, притягивает отравляющие вещества и выводит их через желудочно-кишечный тракт и мочевыделительную систему», — говорит Сергей Иванцов............ сорбент не может "впитываться" в кровь, это не его функция, он впитывает в себя то что есть жкт и не более, вот такие дебильные инструкции............