ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    "Всё, что от тебя требовалось тогда — лишь небольшая искра твоего сердца". ЭТУ ИСКРУ МОЖНО ВЫСЕЧЬ ИЗ СЕБЯ В ЦЕРКВИ, П...Три мечты: потряс...
  • аршак меликджанян
    ..............Шаг 3 «Купите энтеросгель (прочитайте инструкцию). Он впитывается в кровь, притягивает отравляющие веще...Как помочь при от...
  • Taurus Zmei
    Автор, а жил ли ты при СССР? Собрал всё в кучу, а всё было по разному в разные времена, а главное доброжелательность ...Как встречали Нов...

Как помочь при отравлении

Как помочь при отравлении

Новый год — время чудес. В этот праздник можно отравиться не только йогуртом или шаурмой, но даже такими безобидными продуктами, как водка, оливье и конфетти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
Аффтар, с марганцовкой не переборщил? А то при таких рекомендациях можно сжечь пищевод и желудок... Вообще-то в старых инструкциях рекомендовалось развести в стакане тёплой кипячёной воды пару кристалликов до получения  бледно- розового раствора, выпить мелким глотками, а через полчаса выпить стакан воды с двумя - тремя таблетками активированного угля...
Ответить
8 час.
ам
аршак меликджанян
..............Шаг 3 «Купите энтеросгель (прочитайте инструкцию). Он впитывается в кровь, притягивает отравляющие вещества и выводит их через желудочно-кишечный тракт и мочевыделительную систему», — говорит Сергей Иванцов............ сорбент не может &quot;впитываться&quot; в кровь, это не его функция, он впитывает в себя то что есть жкт и не более, вот такие дебильные инструкции............
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх