Растерзанная собаками женщина стала стимулом для принятия нового закона: главное за день в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 31 января, ФедералПресс. В столице Сибири не ослабевает беспокойство из-за проблемы с безнадзорными животными, депутаты областного заксобрания начали принимать важный для региона документ, глава СК заинтересовался ситуацией с детским тренером по хоккею в Новосибирске: об этих и других событиях минувшего дня читайте в материале «ФедералПресс».