Дальнему Востоку прогнозируют нехватку бензина и дизтоплива

Ряд регионов Сибири столкнулся с нехваткой бензина и дизтоплива на так называемых независимых АЗС. На Дальнем Востоке, и в Приморье в частности, автолюбители уже давно предпочитают заправляться на АЗС крупных компаний ("Роснефти" и ННК), топливо на которых предлагается по самым доступным ценам.