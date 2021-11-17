Дальнему Востоку прогнозируют нехватку бензина и дизтоплива

Ряд регионов Сибири столкнулся с нехваткой бензина и дизтоплива на так называемых независимых АЗС. На Дальнем Востоке, и в Приморье в частности, автолюбители уже давно предпочитают заправляться на АЗС крупных компаний ("Роснефти" и ННК), топливо на которых предлагается по самым доступным ценам.
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