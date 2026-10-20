Когда я впервые задумалась о том, чтобы сдавать свою квартиру в Санкт-Петербурге, первой мыслью было: «А зачем вообще кому-то об этом знать?» Казалось, что если просто получать деньги на карту и никого не уведомлять, то всё останется незамеченным.