Когда я впервые задумалась о том, чтобы сдавать свою квартиру в Санкт-Петербурге, первой мыслью было: «А зачем вообще кому-то об этом знать?» Казалось, что если просто получать деньги на карту и никого не уведомлять, то всё останется незамеченным.
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