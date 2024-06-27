FT: Барделла готов помогать Киеву, если это не ухудшит отношения с РФ

Глава французской политической партии «Национальное объединение» Жордан Барделла выразил готовность оказывать военную помощь киевскому режиму, если это не окажет негативного влияния на отношения Парижа с Москвой.
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