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FT: Барделла готов помогать Киеву, если это не ухудшит отношения с РФ

FT: Барделла готов помогать Киеву, если это не ухудшит отношения с РФ

Глава французской политической партии «Национальное объединение» Жордан Барделла выразил готовность оказывать военную помощь киевскому режиму, если это не окажет негативного влияния на отношения Парижа с Москвой.

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