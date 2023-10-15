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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Врач рассказал, как быстро человек теряет зрение при глаукоме

Врач рассказал, как быстро человек теряет зрение при глаукоме

Сохранить зрение до конца жизни смогут, скорее, пожилые пациенты, нежели молодые Президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров рассказал о том, что около 100 тысяч человек в России ежегодно заболевают неизлечимой глаукомой.

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