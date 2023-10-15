Врач рассказал, как быстро человек теряет зрение при глаукоме

Сохранить зрение до конца жизни смогут, скорее, пожилые пациенты, нежели молодые Президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров рассказал о том, что около 100 тысяч человек в России ежегодно заболевают неизлечимой глаукомой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии