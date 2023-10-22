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Эффект усиления: 5 причин, почему работа с успешными людьми мотивирует развиваться

Эффект усиления: 5 причин, почему работа с успешными людьми мотивирует развиваться

НаставникНаставничество является одним из самых эффективных способов личностного роста. В отличие от саморазвития и самообучения, оно дает возможность живого общения с тем, кто сам преодолел трудности и достиг успеха.

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