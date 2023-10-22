Эффект усиления: 5 причин, почему работа с успешными людьми мотивирует развиваться

НаставникНаставничество является одним из самых эффективных способов личностного роста. В отличие от саморазвития и самообучения, оно дает возможность живого общения с тем, кто сам преодолел трудности и достиг успеха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии