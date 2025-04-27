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Германия запретит флаги России 9 мая: идеологический реванш или милитаризм?

Германия запретит флаги России 9 мая: идеологический реванш или милитаризм?

Германия планирует запретить российские и советские флаги 8 и 9 мая. Такое решение вызывает критику со стороны российских дипломатов и официальных лиц, указывающих на идеологический и антироссийский характер данного шага.

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