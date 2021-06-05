При открытии завода "Аурус" Путин опять забыл про СССР

Медвежий уголПолитикаПри открытии завода "Аурус" Путин опять забыл про СССР Советский патриот Владимир Путин дал старт серийному производству автомобилей представительского класса марки "Аурус".Вернуться к статье9016НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай ДегтевнормальноПСПавел СмирновЭто автор решил напутать и запутать читателя. СССР и современная Россия это два разных государства по многим признакам. Россия в современном виде это действительно новое молодое государство. Производство элитных автомобилей, слабо ориентировано на внутренний рынок, скорее всего эти автомобили будут иметь успех за рубежом и ничего в этом плохого нет. А продолжать производить не способную конкурировать на международной арене продукцию, себе дороже. Будем готовы, станем производить и автомобили среднего класса, пока что нет к этому предпосылок.Ваша Светлость"...эти автомобили будут иметь успех за рубежом..." :))) Спасибо, повеселили, ведь "за рубежом" нет Бентли, Ролс-Ройсов, Майбахов, Кадиллаков и прочих, там спят и видят покататься на "аурусе":))). Всё проще, на этом пилят деньги, многих богатеньких и влиятельных просто обяжут пройти "импортозамещение" и пересесть на отечественные лимузины. Это будет как необходимый аксессуар, подтверждающий принадлежность к верхнему обществу. Это сейчас в гараже топового чиновника должен быть Мерседес S-класса и джип Лексус, а будет "аурус"...Владимир МедведевТоже неплохо, если вместо иномарок у чиновников будет в моде российский автомобиль.Ваша СветлостьПардон, мусью, не порите х...ню! Какой нах "российский", энто будет жыдовский трахтомобиль, российским были азлык и лада с волгой..Владимир МедведевНе нужно СССР с Россией путатьВаша СветлостьЯ это никогда не путаю и не забываю, чего и Вам желаю. Только именно в России были уничтожены АЗЛК и ЗИЛ, именно в России закрыли производство "Волги" и "Чайки". Строительство этих "Аурусов" это как пир во время чумы...Юлия МасловарассмешилиАЛЕКС БАМПутин забыл также Царскую Россию - при Николае II начали автомобили делать! Совсем историю забыли.ПСПавел СмирновПоживем увидим. Но в СССР нехочу.Ваша СветлостьА тебя туда не зовут...Аркадий ЧерепановВ СССР безграмотным было не место. Вы там были бы не востребованы. "Не" с глаголами пишется раздельно.АЛЕКС БАМЛенин помер - СССР теперь делать некому. Придётся восстанавливать Российскую Империю.АЛЕКС БАМЛенин помер - СССР теперь делать некому. Придётся восстанавливать Российскую Империю.ПСПавел СмирновВаляй, мы согласны.ВВасилийКакие советники - такая и память.Ночной кошмарА какие автомобили представительсткого класса в царской России выпускались? Ась?!александр арзамасцевТАМ ТАКИХ И НЕ НУЖНО!!!!!ПСПавел СмирновА ты так и не нашел себя в этой жизни, а ведь наверняка кричал в свое время-"партия дай порулить", если не ты так твои родители, а теперь давай назад в СССР да в КПСС. Как и те морячки в 17м, власть взяли у царя либерала и не знали что с нею делать. Так и мечетесь как говно в проруби.M TДело не в Ленине! Дело в принципиальной невозможности повторить большевицкое преступление и аферу 1917-го г Есть миллионы слабоумных, остервенело мечтающих о "возврате к социализму и СССР". Наверняка найдутся и желающие оседлать потенциал их дурацкой веры и пройти к власти по их головам под лживые обещания "светлого будущего". Однако, эффект от "возврата " к несбыточным надеждам будет прямо противоположным, а для России - остатка СССР под управлением остатка КПСС - разрушительным. С полным окончанием ее дутого "величия" навсегда. Именно понимание этой перспективы нынешней элитой, где 100% коммунисты и комсомольцы - препятствует организации ГКЧП-2, который был бы с восторгом встречен толпой одичавших совков, истосковавшихся по "светлому " прошлому. Потенциальные "ленины-сталины" справедливо полагают, что для вероятных лидеров "возврата к социализму" всё кончится не всенародным обожанием и овациями, а суровым трибуналом и виселицей. Чутье их не обманывает! Ну а рядовым сектантам провального "строительства коммунизма" есть не менее очевидная альтернатива: вымереть в тоске бесплодного ожидания "достроения коммунизма" или попытаться устроить бунт и резню "пролетарской революции", где "пролетариями" не будет даже пахнуть. Кончится это для них - и России -весьма печально.АЛЕКС БАМДело в том - не будем говорить кто и как написал теорию "марксизм" - но она увлекла миллионы людей. "Научный коммунизм" - благодаря Господину Случаю пришлось мне изучить. Там на бумаге всё прекрасно. На практике - не работает. Получается теория построена вопреки Законам развития общества. Не мы эти законы придумали. Потому России надо искать свой путь не оглядываясь на Запад! В принципе возможно надо избрать царя? Англия то России навязала революцию - а у себя королеву оставила!M TРоссия веками "искала свой путь, не оглядываясь на Запад". Т.е, свирепо воюя с европейской цивилизацией за то, чтобы сохраниться Ордой и распространиться на Европу, задавив ее "вольнодумство". Результатом стали лишь катастрофические потери , отставание и геополитический тупик с бесконечными попытками пробить его лбом с разбега. России нет нужды избирать царя. Еще со времен мифического "свержения" мифического "монголо-татарского ига" , обеспечившего Московии ордынскую тираническую систему правления с полным игнорированием интересов общества при его тотальной мобилизации на обслуживание интересов правящих ханов, царей, генсеков и президентов - кто бы ни "избирался" на трон, задавленному и бесправному "обществу" холопов легче не становилось. Что-то сдвинется, как раз вследствие того, что "незаменимых " царей однажды больше не станет. С непременной добавкой "не станет и безнаказанных"... за итоги правления каждый обязан отвечать Лично.АЛЕКС БАМЦарь Николай II ответил лично. А цари создали мощное государство - Российскую Империю. Сейчас пользуемся этими ресурсами. Запад представляет собой Англию, Францию, Германию - остальные что им свистнут - то они и делать будут.M TЦарь Николай ответил, а цари - империю создали! Те, кто залезли на трон после царей - проедали и разбазаривали в надежде, что на их век России хватит. Увы - хватило. Запад сложен структурно и неоднозначен во многих аспектах, но против российской экспансии, несомненно выступит единым фронтом. А с учетом полного нежелания всей планеты жить под постоянной угрозой российской "кузькиной матерью" - против нее выступит едва не весь мир.АЛЕКС БАМНам без России мир не нужен. В принципе Запад нам не нужен тоже.M TПоэтому, чтобы уцелела Россия, ей нужно прекратить самоубийственную конфронтацию с Западом! А чем больше деклараций о "ненужности мира", тем больше оснований не только у Запада, но и у всего мира избавиться от России.саша дмитренкороссия всегда была империей!! кто бы не правил,,,,генсек,,президент,,,и кстати есть национальная идея-возрождение империи!АЛЕКС БАМПётр I определил, что Россия есть Империя. Российская Империя была империей с точностью до наоборот. В отличии например от Англии не грабила народы вошедшии в Российскую Империю. Давала такие же права народам и развивала покорённые земли. Аляску, Калифорнию...Надо восстанавливать Империю.саша дмитренковот тока ограбленные страны члены британского содружества,, и язык бывших хозяев там популярен ,,а наши, с правами,,ненавидят россию и русский язык ,,не странно??АЛЕКС БАМШведы. Французы. Гитлеровцы. ВСЕ нападали на Россию. И от России очередное нападение НЕ ЗАВИСИТ. Если хочешь жить как индейцы в резервации - то это твоё право. Мы не будем!АЛЕКС БАМУ нас с подачи Англии в своё время развелось много Бесов/по Достоевскому/. Николая II не готовили быть царём. Проводил глупую внутреннюю политику. Из-за амбиций влез в Первую мировую войну. Бесы и не только они народу в мозги втиснули марксизм. И прадеды наши совершили революцию. А потом начали делать в соответствии с марксизмом-ленинизмом миговую геволюцию. Всех обозлили...забыть надо коммунизм - не работает система. Вот опять нахрена этот завод по производству представительских автомобилей нужен? Можешь объяснить?саша дмитренкоодна из многих-завод современнейший!! почти без рабочих,,как образец,,,а так же -многие детали и узлы сначала появляются именно на таких машинах!! и позже ставятся а дешевых,серийных,,,саша дмитренкоа так же вопрос,начиналась ли хоть одна революция без иностранного капитала??это очень дорого))) в 1905 кажется япошки вложились,,и конечно наглыАЛЕКС БАМСчитаю лучше бы самолёт пассажирский нормальный сделали. Автомобилей наделали уже ставить некуда. Уровень японских, американских всё равно не достигнем да и зачем? А чиновники пусть на армейских джипах ездят.M TНу да, Россия веками "собирала земли" соседей исключительно добрым словом, теплом и лаской! "Очередное нападение" Прибалтов, "расширивших НАТО на Восток", действительно от России не зависит. А главное - не ожидается по причине абсурдности этой лживой теории. А если желаешь жить в резервации в 1/6 часть суши - так тому и быть. Главное, не лезьте к соседям с непрошенным "освобождением" их от независимости.Виктор Иванов*Лизун* , однако,Вы батюшка,едрос наверное?, Сколько уже народу ждать этих благодатных времён, когда в стране всё будет для блага простых людей,а не*избранных?АлександрА вам чего не хватает?И где нибудь есть или были такие благодатные страны?Даня МосковскийКогда такие как ты -отойдут в мир иной..ПСПавел СмирновЯ не все и не собираюсь быть "как много народу", я сам по себе.саша дмитренкоа ты с дивана встань!! халявы не будет!!!! хер вам!!ПСПавел СмирновПочему тебе лизун кто-то, чего-то всегда должен. А сам-то ты чего стоишь, что умеешь. Ни говна видимо не стоишь.саша дмитренкокогда простые люди))) начнут работать а не скулить!Александр РаевскийНаши "элиты" всячески стараются всех убедить, что все достижения России начинаются только после уничтожения СССР, хотя широко используют и "прожирают" его насление!!! Как будто бы до 1991 года, было "пустое поле" и ничего не было создано!!! Полный бред!!! Они кк огня боятся прежде всего морально-нравственных принципов существовавших в СССР, т.к. эти просты, понятные и справедливые принципы общественных отношений ставят под сомнение их легитимность, да и вообще способность обеспечить процветание страны!!!Ваша СветлостьРаёк, в первое десятилетие правления несравненного были уничтожены московские автозаводы ЗИЛ и АЗЛК, просто взяли и уничтожили. Ровно так же были уничтожены заводы, бывшие гордостью страны - 82-й(производство "Бурана"), 2-й часовой завод "Слава", МЭЛЗ(теперь радиолампы покупаем в Китае) этот список нескончаем. А взамен - "аурус", вот где повод для радости...Валера ЮшковДа свергать их надо, нажрались поди уже, хватит.саша дмитренкосгнил ваш совок!!!!!!!!! не лазайте в гнилье!!Сергей ЗамысловАфтар - гнида. Судя по статейке базируется в незалежной.ИИринаКремлеботы ,вы кого хотите убедить в том ,что в России 100% народа за Путина и его чиновников ?Pciha Ivanova"Афтар" пишет сплошь цитатами Путина!ИИринаВ этих словах Путина о "калошах " вся главная цель его правления -не обеспечение российского народа ,а ЭКСПОРТ ,побольше вывести из России ,и продать . Как алкаши выносят вещи из дома и пропивают .VBvaleri bolgovИрина, ты хотя-бы знаешь как выглядят калоши? Вечно недовольные всёпропальщики.ИИринаВечно злобствующие кремлеботы с одинаковыми методичками .Pciha IvanovaВо первых "галоши", во вторых - очень полезная вещь. Правда, сейчас не модная.владимир будановНоль!Томара Тычковане надо врать. Путин все прекрасно помнит и ценит достижения Советского Союза и Советских людей.Boris JanovskyБез всякого сомнения! Как ресурс наживы.Pciha IvanovaВсе цитаты - его. Их я слышала в его речах, которые повторяют по ТВАлександр ТурчинВместе со сроком обнуления обнулились и знания истории СССР!!!!!!!!!!!!саша дмитренкозабыть этот сашный сон!Евгений РудаковПохоже, что Путин с возрастом стал забывать, что он рожденный в СССР, спасенный - это же его родителей Красная армия защищала в Ленинграде, получивший образование, ставший профессиональным разведчиком и защищал интересы своей страны в Германии. Да, там он не носил галоши, потому что Германию восстанавливали и обеспечивали, а по сути зарабатывали на немцах те же англосаксы, а советские люди всё делали сами и в отличие от Путина, нам, старшему поколению, не стыдно, что мы в галошах подняли страну до космоса, образование, культуру и науку до первых в мире. А Путин, прожив по секрету долго среди немцев, возомнил себя вечно в импортных туфлях, а нас вечно в русских галошах. Сделав много для восстановления сегодняшней России - за это его и поддерживает народ, пока... Он то и дело унижает историю СССР, а это та же Русь с окраинами. как во времена Ивана Грозного, продвинувшего земли на восток, или Петра Первого, прорубившего окно в Европу. Или товарища Сталина, посадившего голой жопой ту же Европу на угли нашего костра. Жаль. Не хотелось бы, чтобы наш президент в такой тональности уходил с экранов. Но, похоже, возраст и немецкий язык делают своё дело. Пора галоши покупать...Леонид АлексеевВо,дурачок,даёшь!У тебя Красная Армия как будто какая-то абстракция,а между тем она состоит из живых людей и один из этих живых людей-отец Путина,защищал своего сына и других людей!Кстати брата Путина твоя абстрактная армия не уберегла,умер от голода и болезней его брат!!ААлександрРоссию и видят «с нуля», так как разрушили и разграбили все до нуля.Леонид АлексеевА ты,Хведя,забыл как большевики видели прежнюю Россию "с нуля",как обсирали и до сих пор обсирают царскую Россию.При том,что царская Россия не в пример большевикам была процветающей(в рамках того времени),никто не измывался над людьми,не уничтожал!И даже с педерастами большевиками -революцыонэрами обходились мягко,из-за чего эти твари сталины могли и дальше баламутить народ!И вспомни,как потом сам сталик обходился с инакомыслящими!Одним словом:коммуняка-наихудший вариант гомосапиенс!!!Валера ЮшковДля него народ, это одно из средств наживы.Юрий КовалевВот Путин даёт - забыл что машины при царе начали выпускать , корабли строить при петре первом . К стати электростанции при царе то же . Самолёты то же при царе . Слышь коммуняки обосранные своей же брехнёй - а чё вы эти достижения себе приписали . А если разобраться то по большому счёты свой коммунизм и социализм вы у немцев спёрли и опять себе приписали . Сами то вы кто тогда ? Правильно жульё в самом своём корне .саша дмитренкогрязные комми умели только разрушатьPciha IvanovaУ немцев была теория. В России - практика!Леонид Алексеев...и уничтожать народ!Леонид АлексеевОоо,минетчики-коммуняки потихоньку подтягиваются:Зайчик уже тут!Скоро и остальная блевотина подтянется...Николай ЗайчиковТак он же обнуленный , ему простительно .Виктор Александров"Забывший" историю становится иваном родства не помнящим и о совести даже не помышлявшим ...Ночной кошмараффтор, ты дурак? Речь то идёт о России, а не о СССР.саша дмитренкодостали,совкорочеры!!АНГЕЛ АНГЕЛДля нынешней власти все что связано с И.В.Сталиным, СССР кошмарный сон и ужас... Такого вреда все вместе взятые смуты на Руси и войны не принесли таких разрушений в народном хозяйстве и нищеты населения... А ведь рано или позно за все придется ответить и заплатить по счетам....саша дмитренкогеноцид народа и страшные разрушения-ДЕЛО ГРЯЗНЫХ ПОГАНЫХ КОММИ!!!СергейЛеонид АлексеевЛеонид АлексеевСероня,так экономика коммуняк вообще была полный отстой,из-за чего и развалился "Великий СССССР". И народ при коммуняках прозябал!А жировали только коммуняки покрупнее,те же олигархи!!СергейСергейЛеонид АлексеевЭк,как автор брызжет желчью в сторону Путина!А ведь Путин прав:не было так называемых "представительских"автомобилей в СССРе.Несколько автомобилей типа чайки и тем более зила(которых ещё меньше!) не в счёт,потому что их в СССРе было действительно наперечёт.А нынешний автомобиль выходит в серию и 3 миллиона для многих и многих россиян нынче-это плёвые деньги!Счастливого пути "Аурусу" и тем,кому это интересно!!Ваша СветлостьМудак...Ritchie BlackmoreМудак ещё раз.Леонид АлексеевОтвет Вашей Мерзости и какому-то тупому западному барану,который даже русский язык забыл,Ритхие...одним словом Рахиту:саша дмитренкоон ричи педричи))))Ritchie BlackmoreНовая фишка накануне "выборов" - антисоветчик собирается "возродить" СССР. А людишки то верят. Но это я про толстолобиков.Юлия МасловаНу все верно! В современной России периода правления Путина это первый автомобиль такого класса.саша дмитренкопри том что пресловутые членовозы совковые никто не покупалЮлия Масловагосударство их покупалосаша дмитренкоу себя?)))))Комментировать
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