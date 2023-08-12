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Форвард «Народной Команды» Стронг о Дзюбе: «Никто не отрицает его косяков, но мне рассказывали, что он с детства был таким»

Форвард «Народной Команды» Стронг о Дзюбе: «Никто не отрицает его косяков, но мне рассказывали, что он с детства был таким»

– Ты играешь форварда, в интервью упоминал, что по стилю игры ориентируешься на Дзюбу. У тебя нет к нему неприязни? – Мы даже лично знакомы.

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