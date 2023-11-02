ГРИГОРИЙ ЛЕВИН У России с финнами что-то опять хряснуло, треснуло, порвалось, хрюкнуло… в общем, как было уже не будет.
Се ля ви, Финляндия
Комментарии
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Sergiy Che
Ну таковы результаты дэмократии - один раз выбрали молодую дуру из семьи алкаша (которую отдали на воспитание лесбам с детства, работавшей кассиршей в универсаме), в премьер-министры, она им за один срок всё спороворила - от вступления в НАТО до разрыва с РФ и провалившись на следующих выборах свалила к хозяевам в пиндостан, где ей пообещали карьеру в Голливуде, а сами финики остались дома обтекать во всём получившимся - ариведерчи!! 🤣
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1 д.
НН
Надежда Никитина
Истинно, что им не жилось? Всю гейропу наглосаксы и пиндосы отравили. Хотя они возможно и сами отравлялись с удовольствием. Слишком хорошо жили.
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1 д.
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