Се ля ви, Финляндия

Sergiy Che

Ну таковы результаты дэмократии - один раз выбрали молодую дуру из семьи алкаша (которую отдали на воспитание лесбам с детства, работавшей кассиршей в универсаме), в премьер-министры, она им за один срок всё спороворила - от вступления в НАТО до разрыва с РФ и провалившись на следующих выборах свалила к хозяевам в пиндостан, где ей пообещали карьеру в Голливуде, а сами финики остались дома обтекать во всём получившимся - ариведерчи!! 🤣