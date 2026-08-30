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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен об ожиданиях от Гран-при Италии: «Без понятия. Было бы неплохо приблизиться к соперникам»

Пилот « Ред Булл » признал, что не знает, чего ждать от Гран-при Италии . «Авария в Зандворте? Я никогда не размышляю о подобных вещах.

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