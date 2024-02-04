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Алина Кабаева показала юным спортсменкам, как нужно садиться на шпагат

Алина Кабаева показала юным спортсменкам, как нужно садиться на шпагат

Алина Кабаева, фото: bangkokbook.ruУспешная Алина Кабаева продолжает тренировать будущих чемпионок в своей академии “Небесная грация”.

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